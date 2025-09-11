ExxonMobil hat die US-amerikanischen Vermögenswerte und die Technologie von Superior Graphite sowie ausgewählte internationale Niederlassungen übernommen, um in den Markt für synthetischen Graphit einzusteigen. Der Schritt unterstützt den Aufbau einer US-Lieferkette für Batteriematerialen. Mit Superior Graphite übernimmt ExxonMobil ein Unternehmen mit einer über hundertjährigen Geschichte im Bereich Graphit. Die Transaktion ermöglicht es dem Mineralölkonzern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
