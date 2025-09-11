Winnipeg, den 11. September 2025 - Cytophage Technologies ("Cytophage" oder "das Unternehmen") (TSXV:CYTO / FWB:70G) gab heute bekannt, dass zwei Patienten als Kandidaten ausgewählt wurden, die für die Behandlung mit dem neuen, proprietären Bakteriophagenprodukt (Phagenprodukt) von Cytophage gegen Staphylococcus aureus, einem häufigen Erreger chronischer Protheseninfektionen (PJI), in Frage kommen. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in den laufenden Bemühungen des Unternehmens, phagenbasierte Lösungen für therapieresistente Infektionen beim Menschen voranzutreiben.

Cytophage nutzt seine einzigartige Technologie und seine umfassende Erfahrung im Bereich Infektionskrankheiten, um einen Phagen zu optimieren, der gegen Staphylococcus aureus wirkt - ein wichtiges Zielbakterium für die derzeit in der Entwicklung befindliche Multi-Phagen-PJI-Behandlung des Unternehmens. Dies baut auf Cytophages bisherigen klinischen Erfolgen auf, darunter die Verabreichung der ersten Bakteriophagen-Therapie Kanadas an einen Patienten mit einer PJI im Jahr 2024, und zeigt den anhaltenden Erfolg des Unternehmens bei der Entwicklung innovativer Therapien zur Rettung und/oder Verbesserung des Lebens von Patienten.

"Jeder neue Patient, der mit einer unserer Phagentherapien behandelt wird, bringt uns der Entwicklung unserer Multi-Bakterien-PJI-Behandlung einen Schritt näher", sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage. "Die Identifizierung dieser neuen Kandidaten unterstreicht die reale Wirkung unseres innovativen Ansatzes und bestärkt uns in unserem Engagement, wirksame Lösungen für behandlungsresistente Infektionen zu liefern."

Die heutige Ankündigung unterstützt das übergeordnete Ziel von Cytophage, Multi-Phagen-"Cocktails" zu entwickeln, die gegen eine Vielzahl von bakteriellen Krankheitserregern wirken, die für PJIs verantwortlich sind, darunter sowohl Staphylokokken als auch Enterokokken. Die Ergebnisse der Patientenbehandlungen fließen direkt in die weitere Entwicklung und Optimierung dieser Phagen-Cocktails ein, mit dem Ziel, die Wirkung zu maximieren.

Nächste Schritte

Cytophage arbeitet derzeit eng mit seinen Krankenhauspartnern zusammen, um die erforderlichen ethischen und behördlichen Genehmigungen zu erhalten, darunter die von Health Canada (offene Einzelpatientenstudie) und Environment Canada (Meldung neuer Substanzen). Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Behandlung im vierten Quartal 2025 beginnen kann. Die Nachsorge durch Ärzte wird bis 2026 fortgesetzt.

Cytophage hat sich aufgrund der schwerwiegenden Folgen für die Patienten und der erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem auf PJIs konzentriert. Nach Angaben des Canadian Institute for Health Information (CIHI) werden in Kanada jährlich über 130.000 Hüft- und Kniegelenkersatzoperationen durchgeführt, die zu chronischen Infektionen führen können. Eine Studie im New England Journal of Medicine berichtete, dass die Lebenszeitkosten einer solchen Infektion in der Hüfte über 390.000 USD (540.000 CAD) für Behandlung und Krankenhausaufenthalt betragen können. Cytophage hat sich zum Ziel gesetzt, präzise Phagenprodukte zu entwickeln, um diese hohen Kosten zu senken und vor allem das Leiden der Patienten zu lindern.

Über Cytophage

Cytophage Technologies (TSXV:CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von Bakteriophagen widmet.

Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren und töten. Diese natürlichen Bakterienkiller können alle zellulären oder organismischen Abwehrmechanismen überwinden. Sie sind die natürliche Version von Antibiotika.

Cytophage verbessert die natürlichen Fressfeinde der Bakterien mit Hilfe von Umwelt- und genetischen Modifikationen, um sichere und giftfreie Killerlösungen für große adressierbare Märkte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Tiergesundheit liegt, die einen schnellen Weg zu kurzfristigen Einnahmen bietet.

Als einziger Hersteller von Bakteriophagen in Kanada, der über eine große Bibliothek von Stämmen verfügt, hat sich Cytophage verpflichtet, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz (AMR) anzugehen. Die WHO sagt voraus, dass AMR bis 2050 die Hauptursache für die menschliche Sterblichkeit sein wird.

Viele Länder haben den präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion bereits verboten oder eingeschränkt, darunter 27 EU-Länder, die USA, Kanada, Brasilien, Bangladesch, Indien und Mexiko. Hinzu kommt, dass die Verbraucher in aller Welt biologische und antibiotikafreie Produkte verlangen.

Cytophage setzt eine risikofreie und patentierte Technologie ein, um innovative und kostengünstige Produkte zu entwickeln, die die Kraft von Bakteriophagen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen nutzen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen.

Weitere Informationen über Cytophage Technologies und seine innovative Arbeit im Bereich der Bakteriophagen-Therapie finden Sie unter www.cytophage.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Heather Medwick

Chief Operating Officer

Tel.: + 1 431 388 8873

E-Mail: mailto:heather@cytophage.com

Cytophage Investor Alerts: https://cytophage.com/subscribe

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "planen", "budgetieren", "prognostizieren", "schätzen", "glauben" oder "beabsichtigen" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Cytophage erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Filing Statement von Cytophage vom 30. Januar 2024 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken, die mit der Bakteriophagenbranche verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken bei der Entwicklung oder bei den Investitionsausgaben, die Ungewissheit umfangreicher behördlicher Genehmigungs-anforderungen, staatliche Vorschriften, der Schutz des geistigen Eigentums, die Produkthaftung und der schnelle technologische Fortschritt. Cytophage lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81000Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81000&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2328211081Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19917235-cytophage-technologies-identifiziert-patienten-kandidaten-phagentherapie-infektionen-gelenkprothesen