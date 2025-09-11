Bei Palantir sorgte gestern der Oracle-Boost für einen Kurssprung von 162,36 auf 166,74 Dollar. Doch es gab noch weitere Nachrichten. Heute liegt die Aktie zu Handelsbeginn in New York zunächst leicht im Minus. Unterdessen ist der US-Spezialist für Datenanalyse in operativer Hinsicht weiterhin klar auf Kurs.Palantir baut seine Position im Verteidigungs- und Sicherheitsgeschäft weiter aus. Der US-Daten- und KI-Spezialist gab am Mittwoch eine Kooperation mit dem britischen Defence-Tech-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
