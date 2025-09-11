Zürich - ServiceNow, die KI-Plattform für die Unternehmenstransformation, hat heute das neue Zürich-Plattform-Release vorgestellt. Dieses liefert massgebliche Innovationen: schnellere Entwicklung von Multi-Agenten-KI, unternehmensweite Sicherheitsfunktionen für die KI-Plattform und neu gedachte Workflows. Neue Entwickler-Tools machen das Programmieren in natürlicher Sprache mithilfe von KI einfacher und sicherer, helfen Mitarbeitenden dabei, Ideen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab