Bern - Der Nationalrat hat sich bei der Finanzierung der 13. AHV-Rente für die Entlastung der KMU entschieden. Die 13. AHV-Rente soll über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer finanziert werden. Das ist gut so. Noch ist das Geschäft aber nicht in trockenen Tüchern. In der Wintersession entscheidet der Ständerat. Zudem lindert das nur die Kopfschmerzen. Die grosse Baustelle der Generalüberholung der AHV zur Entlastung der Jungen bleibt. Der erste Angriff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab