Siemens Healthineers - kann ein möglicher Verkauf einer Problemsparte die Aktie beflügeln?

Gerüchten zufolge lotet Siemens Healthineers einen Milliarden-Deal aus.



Gerüchten zufolge sondiert Siemens Healthineers derzeit einen milliardenschweren Deal. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals "Bloomberg" prüft das Unternehmen gemeinsam mit Investoren den möglichen Verkauf seiner Diagnostiksparte an Private-Equity-Gesellschaften. Zu den Interessenten zählen demnach Blackstone, KKR, CVC und Montagu. Das Volumen des Deals könnte sich auf bis zu 6 Milliarden Euro belaufen. Bereits vor zwei Jahren hatte Siemens Healthineers einen Verkauf dieser Sparte in Erwägung gezogen. Die auf Krebsbehandlungen spezialisierte Varian-Einheit soll jedoch nicht Teil des möglichen Verkaufs sein.



Die Aktie von Siemens Healthineers befindet sich seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung und hat seit Jahresbeginn rund 6 Prozent an Wert verloren. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei etwa 54 Milliarden Euro. Am Mittwoch schloss die Aktie rund 2 Prozent über dem Dienstagsschlusskurs.









