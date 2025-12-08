Ein massiver Stellenabbau betrifft nicht nur die deutsche Wirtschaft, auch in der Schweiz sind Umstrukturierungen erforderlich, um sich den Marktgegebenheiten anzupassen. Nach der überstürzten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS in einer fragwürdigen Wochenendaktion im Frühjahr 2023 sollen nun bis 2027 ungefähr 10.000 weitere Arbeitsplätze wegfallen. Seit der Übernahme ist die Gesamtmitarbeiterzahl bereits von 119.000 auf gut 104.400 bis Ende September 2025 gesunken. Doch während auf der einen ...

