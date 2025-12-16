Die Gold- und Silberpreise haben zuletzt erneut neue Allzeithochs markiert. Ein Ende der Rallye ist nicht in Sicht. Insbesondere der Silberpreis hat sich durch das Überwinden technischer Widerstände fulminant entwickelt und konnte sich in den letzten 12 Monaten verdoppeln. Die Anteilsscheine von großen Unternehmen wie Barrick, Newmont oder Pan American Silver haben sich in diesem Zeitraum mindestens verdoppelt. Charakteristisch sind die Kurse von Explorationsgesellschaften hinter der Performance der Edelmetallpreise und der Blue Chips zurückgeblieben. Im weiteren Verlauf der Hausse spricht viel dafür, dass Explorer den Markt outperformen werden. Zu einem spannenden Titel gehört hier AJN Resources. Abseits des Edelmetallsektors finden sich ebenso Chancen für Anleger, um sich im nächsten Jahr eine goldene Nase zu verdienen - bei Puma deutet sich ein massiver Turnaround ab.

