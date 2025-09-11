EQS-News: Smartbroker Holding AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
PRESSEMITTEILUNG
Smartbroker Holding AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2025 - Mittelfristplanung bis 2030 mit klarer Wachstumsstrategie
Berlin, 11. September 2025 - Die Smartbroker Holding AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 erfolgreich abgeschlossen. Ein zentrales Thema war die vorgestellte Mittelfristplanung bis 2030, mit der die Gesellschaft ihren klaren Wachstumspfad bekräftigt. Sämtliche Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden von den Aktionären angenommen.
Mittelfristige Ziele: Im Rahmen der Veranstaltung informierte der Vorstand über die positive Geschäftsentwicklung und die strategischen Schwerpunkte der kommenden Jahre: Ab 2026 strebt die Gesellschaft ein jährliches Neukundenwachstum von über 100.000 Kunden an. Das Unternehmen plant, Smartbroker+ funktional weiter auszubauen und mittelfristig eine dauerhaft führende Position im deutschen Brokerage-Markt einzunehmen.
Diese Mittelfristplanung* verdeutlicht die Ertragskraft der Gruppe, insbesondere des Brokers und die positiven Auswirkungen der Skalierbarkeit des Brokerage-Angebots. Mit Erreichen der Break-Even-Schwelle des Brokers in 2025 ist auch ein großer Kostenblock durch das laufende Geschäft gedeckt, der bei weiterwachsendem Geschäft nicht gleichwertig mitwächst, sodass die Marge mit jedem neuen Kunden steigt.
Starkes Neukundenwachstum: Auch die aktuellen Geschäftszahlen unterstreichen den Wachstumskurs. Die Zahl der neuen Depots entwickelte sich über den Erwartungen: Bis Ende Juli 2025 konnten bereits mehr als 43.000 Neukunden gewonnen werden. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand nun mit rund 80.000 neuen Kunden - eine Anhebung gegenüber der ursprünglichen Prognose von 70.000. Die durchschnittlichen Akquisitionskosten je Kunde beliefen sich auf etwa 115 Euro und liegen damit leicht über Plan, gleichzeitig zeigt sich die Kundengruppe besonders aktiv und ertragreich.
Deutliche Steigerung der Handelsaktivität: Die Handelsaktivität der Smartbroker-Kunden hat sich stark beschleunigt: Während im Sommer 2024 noch unter 10.000 Trades pro Tag verzeichnet wurden, liegt der aktuelle Wert bei über 20.000 täglichen Transaktionen. Auch zusätzliche Produkte wie Tagesgeldkonten und Lombardkredite tragen zum Wachstum bei.
Mediengeschäft bleibt profitabler Anker: Das Mediengeschäft der Gruppe behauptet sich weiterhin als stabile Ertragsquelle mit rund 25 Mio. Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge von ca. 19 %. Die Reichweite liegt bei 2,5 Mrd. Seitenaufrufen jährlich sowie 3,6 Mio. monatlichen Nutzern. Mit einem redaktionellen Ausbau in Berlin und geplanten Portal-Relaunches stärkt die Smartbroker Holding diesen Bereich weiter.
André Kolbinger, CEO Smartbroker Holding AG:
Thomas Soltau, Vorstand Smartbroker AG:
*Die im Rahmen dieser Pressemitteilung für die Jahre bis 2030 dargestellten Zahlen geben die mittelfristige Erwartungshaltung des Vorstands wieder und sind mit Unsicherheit behaftet. Diese Zahlen basieren nicht auf einer detaillierten Unternehmensplanung, wie dies für die jährliche Prognose der Fall ist.
Über Smartbroker Holding AG
Kontakt
ir@smartbroker-holding.de
11.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstraße 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 2 04 56 382
|Fax:
|+49 (0)30 20 456 500
|E-Mail:
|info@smartbroker-holding.de
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|ISIN:
|DE000A2GS609
|WKN:
|A2GS60
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2196452
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2196452 11.09.2025 CET/CEST