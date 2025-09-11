Mit der Verabschiedung des Gesetzes würden Hemmnisse aus dem Weg geräumt, die aktuell noch Investitionen der Immobilienfondsbranche in Photovoltaik-Dachanlagen behindert. Vielmehr würden sich damit sogar neue Geschäftsmodelle ergeben. Das Bundeskabinett hat an Mittwoch das Gesetz Förderung privater Investitionen und des Finanzstandorts - oder kurz einfach Standortfördergesetz - beschlossen. Node Energy begrüßte den Gesetzentwurf nun, da er einen rechtssicheren Rahmen für Investitionen von Investmentfonds in erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte schafft. Gezielt würden die bisherigen rechtlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
