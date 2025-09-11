Der größte Börsengang des Jahres sorgt für Aufsehen: Klarna springt am ersten Handelstag zweistellig. CNBC-Ikone Jim Cramer attestiert Wachstum, Profitabilität - und eine faire Bewertung. Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna hat nach jahrelangem Zögern den Sprung an die Börse gewagt - und lieferte prompt einen der spektakulärsten IPOs des Jahres. Rund 1,4 Milliarden Dollar sammelte das "Buy Now, Pay Later"-Unternehmen ein, die Aktie schoss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE