11.09.2025 / 17:27 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Hubert

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

PUMA SE

b) LEI

529900GRZ2BQY5ZM9N49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006969603

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 19,05 EUR 95.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 19,05 EUR 95.250,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT





