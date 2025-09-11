EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Invesco Digital Markets plc / Vorübergehende Änderung des Reduzierungsprozentsatzes der Secured Bitcoin-Linked Certificates

Invesco Digital Markets plc: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



11.09.2025 / 17:45 CET/CEST

Invesco Digital Markets plc als Emittentin der Secured Bitcoin-Linked Certificates (ISIN: XS2376095068) teilt hiermit mit, dass der in den Bedingungen der Secured Bitcoin-Linked Certificates festgelegte Reduzierungsprozentsatz (Reduction Percentage) ab Beginn des Handelstages am 12. September 2025 für einen festgelegten Zeitraum bis zum Ende des Handelstages am 31. Dezember 2026 von 0,25 Prozent pro Jahr auf 0,10 Prozent pro Jahr gesenkt wird. Nach Ablauf dieses festgelegten Zeitraums wird der Reduzierungsprozentsatz (Reduction Percentage) am 1. Januar 2027 wieder auf 0,25 Prozent pro Jahr zurückgesetzt.



