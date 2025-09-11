Anzeige
WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
Xetra
11.09.25 | 17:36
1,684 Euro
-3,55 % -0,062
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
PTA-AFR: 7C Solarparken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: 7C Solarparken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

7C Solarparken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Bayreuth (pta000/11.09.2025/17:44 UTC+2) - 7C Solarparken AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.solarparken.com/publikationen.php Veröffentlichungsdatum: 17.09.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757605440751 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 11:44 ET (15:44 GMT)

© 2025 Dow Jones News
