New York (ots/PRNewswire) -Alex Spiro gab gestern bekannt, dass er im südlichen Bezirk von New York im Namen von Tecnoglass Inc. (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506485-1&h=797578778&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4506485-1%26h%3D130855585%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tecnoglass.com%252F%26a%3DTecnoglass%2BInc.&a=Tecnoglass+Inc.) eine Verleumdungsklage eingereicht hat. (NYSE: TGLS) und ihre Mitbegründer und Geschäftsführer, José und Christian Daes. In der Klage werden der Leerverkäufer Christian Lamarco und seine Firma Shadyside Partners, LLC (d/b/a Culper Research) genannt. Ihnen wird vorgeworfen, absichtlich falsche Behauptungen veröffentlicht zu haben, die Tecnoglass und seine Führungskräfte mit dem Sinaloa-Kartell in Verbindung bringen.In der Klage wird behauptet, dass Culper Research von Short-Positionen profitiert habe, indem es erfundene Behauptungen aus angeblichen "Geheimdienstdokumenten" verbreitete, deren Unrichtigkeit die mexikanische Regierung öffentlich bestätigt hat.In der Klage wird auch darauf hingewiesen, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Lamarco und Culper Research mit Verleumdungsklagen dieser Art konfrontiert sind. Der Bericht hat dem Aktienkurs und dem Ruf von Tecnoglass sofort geschadet. Die Kläger fordern Schadensersatz, Anwaltskosten und eine einstweilige Verfügung, die die Entfernung und den Widerruf der diffamierenden Äußerungen verlangt.Der Fall lautet Tecnoglass Inc. gegen Lamarco, 25-cv-7450, U.S. District Court, Southern District of New York.Informationen zu Quinn Emanuel Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP ist eine Anwaltskanzlei mit mehr als 1000 Anwälten, die größte der Welt, die sich ausschließlich auf Wirtschaftsprozesse und Schiedsverfahren spezialisiert hat und über 34 Standorte weltweit verfügt. Umfragen unter großen Unternehmen weltweit haben sie dreimal zur "gefürchtetsten" Anwaltskanzlei der Welt gekürt. Die Anwälte der Kanzlei haben über 2.500 Fälle verhandelt und 86 % davon gewonnen. Bei der Vertretung von Angeklagten sorgt die Prozesserfahrung von Quinn Emanuel für bessere Vergleiche oder Verteidigungsurteile. Bei der Vertretung von Klägern haben die Anwälte von Quinn Emanuel fast 80 Mrd. USD an Urteilen und Vergleichen gewonnen. 