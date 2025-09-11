Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
Dow Jones News
11.09.2025 18:51 Uhr
236 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Weder EZB noch US-Inflationsdaten liefern Impulse

DJ MÄRKTE EUROPA/Weder EZB noch US-Inflationsdaten liefern Impulse

DOW JONES--Nach einem verhaltenen Handelsstart ging es an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag etwas nach oben. Der DAX legte um 0,3 Prozent auf 23.704 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,5 Prozent auf 5.387 Punkte. Mit Blick gen Frankreich waren die Investoren nach der jüngsten Entwicklung etwas entspannter, der CAC-40 legte um 0,8 Prozent zu. Weder die Europäische Zentralbank (EZB) noch die US-Verbraucherpreise lieferten größere Überraschungen, allenfalls die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen deutlich höher als erwartet aus.

EZB-Sitzung weitgehend unspektakulär

Wie weithin erwartet hat die EZB ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Auch die Anpassungen der Projektionen waren für Martin Moryson, Chefvolkswirt der DWS, eher technischer Natur. Die Inflation sei da, wo die EZB sie haben möchte. Die europäische Wirtschaft habe sich als widerstandsfähiger erwiesen als von vielen erwartet. Die Risiken, insbesondere jene für die Inflation, seien ausgewogener als zuvor, unter anderem, weil die EU auf - preistreibende - Vergeltungszölle gegen die USA "verzichtet" habe. Sollte sich die wirtschaftliche Lage nicht wesentlich verschlechtern, müsse davon ausgegangen werden, dass die EZB mit ihren Zinssenkungen durch ist und nun von Sitzung zu Sitzung datenabhängig entscheide.

EZB-Präsidentin Christine Lagardes politisches und diplomatisches Talent waren gefordert, als die Frage nach Frankreich gestellt wurde. Sie wies auf die Vorzüge der Fiskalregeln hin. Außerdem funktionierten die Märkte für europäische Staatsanleihen hervorragend: ordnungsgemäß, reibungslos, ausgestattet mit reichlich Liquidität. Überdies sprach sie den politisch Verantwortlichen ins Gewissen, dass in diesen global unsicheren Zeiten die nationale Politik nicht weitere Unsicherheit schaffen solle.

In den USA stieg derweil der Inflationsdruck etwas, die US-Notenbank wird nach Aussage der Volkswirte der Commerzbank in der kommenden Woche die Leitzinsen trotzdem senken. Der Preisdruck hat im August zugenommen. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der für den unterliegenden Inflationsdruck aussagekräftigere Kernindex - also die Verbraucherpreise ohne Nahrung und Energie - legte um 0,3 Prozent zu. Einige besonders importabhängige Warengruppen zeigten einen fortgesetzten Preisanstieg, offenbar werde die Wirkung der Zölle allmählich stärker sichtbar, hieß es.

Merz-Aussagen belastete Branchen-Sentiment für Erneuerbare

Die jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz wiesen für die Jefferies-Analysten darauf hin, dass eine mögliche Verlangsamung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien ansteht. In einem Artikel von "Recharge" hieß es, dass Merz angedeutet habe, Deutschland könnte den Ausbau der erneuerbaren Energien verlangsamen. An der Börse ging es für Werte wie Siemens Energy um 1,1 Prozent und Nordex um 5,9 Prozent nach unten.

Bei Covestro schoben Presseberichte über eine Einigung zwischen der EU und Adnoc zur geplanten Übernahme den Kurs um 7,9 Prozent nach oben. Die Aktie war vergangene Woche abgestürzt, nachdem es hier Probleme gegeben hatte.

Daneben sorgten Umstufungen und Analystenkommentare für Bewegungen. So legten Heidelberg Materials im DAX um 2,5 Prozent zu, nachdem sich JP Morgan zum Baustoffsektor positiv geäußert hat. Heidelberg Materials bleibe weiter der "Top Pick" im Sektor, so die Analysten. Adecco stiegen um 0,3 Prozent, nachdem Jefferies die Titel von "Underperform" auf "Hold" erhöht hat. Aurubis fielen indes um 0,7 Prozent - belastet durch eine Abstufung von Baader Helvea. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.386,77       +0,5%        +9,5% 
Stoxx-50        4.577,67       +0,5%        +5,7% 
Stoxx-600         555,33       +0,6%        +8,8% 
XETRA-DAX       23.703,65       +0,3%       +18,7% 
FTSE-100 London     9.225,39       k.A.       +11,6% 
CAC-40 Paris      7.823,52       +0,8%        +5,2% 
AEX Amsterdam       905,73       +0,5%        +2,6% 
ATHEX-20 Athen     5.136,78       +0,4%       +43,3% 
BEL-20 Bruessel     4.798,09       +0,3%       +12,2% 
BUX Budapest     102.284,12       +0,7%       +28,0% 
OMXH-25 Helsinki    5.061,51       +0,7%       +16,4% 
ISE NAT. 30 Istanbul  10.382,89       k.A.        +7,7% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.540,68       -0,8%       -26,1% 
PSI 20 Lissabon     7.754,89       +0,3%       +21,2% 
IBEX-35 Madrid     15.321,30       +0,7%       +31,2% 
FTSE-MIB Mailand    42.432,42       +0,9%       +23,0% 
OBX Oslo        1.575,77       -0,0%       +18,5% 
PX Prag        2.293,85       +0,1%       +30,1% 
OMXS-30 Stockholm    2.635,91       +0,3%        +5,9% 
WIG-20 Warschau     2.855,75       +1,6%       +28,3% 
ATX Wien        4.645,10       +0,3%       +26,4% 
SMI Zuerich      12.292,72       +0,6%        +5,3% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Do, 17:06 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1736    +0,3%   1,1701     1,1730 +12,9% 
EUR/JPY           172,60    +0,1%   172,49     172,73  +5,9% 
EUR/CHF           0,9339    -0,1%   0,9346     0,9339  -0,4% 
EUR/GBP           0,8646    -0,0%   0,8648     0,8653  +4,5% 
USD/JPY           147,06    -0,2%   147,41     147,25  -6,3% 
GBP/USD           1,3574    +0,3%   1,3531     1,3556  +8,1% 
USD/CNY           7,0922    -0,0%   7,0933     7,0938  -1,6% 
USD/CNH           7,1145    -0,1%   7,1183     7,1173  -2,9% 
AUS/USD           0,6659    +0,7%   0,6612     0,6647  +6,8% 
Bitcoin/USD       114.383,50    +0,4% 113.897,60   114.546,90 +20,3% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,42    63,67    -2,0%     -1,25 -11,4% 
Brent/ICE          66,35    67,49    -1,7%     -1,14  -9,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.636,46   3.642,65    -0,2%     -6,19 +38,7% 
Silber            41,62    41,18    +1,1%      0,44 +42,6% 
Platin          1.182,90   1.188,03    -0,4%     -5,13 +35,7% 
Kupfer            4,65     4,62    +0,7%      0,03 +13,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 12:15 ET (16:15 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.