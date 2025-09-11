NVIDIA steigt tiefer in die Welt des Quantencomputings ein und investiert in das Startup QuEra. Der Kurs des Technologiekonzerns profitiert - und CEO Jensen Huang zeigt sich ungewohnt optimistisch.Neues Forschungszentrum mit strategischem Fokus Mit dem Aufbau des NVIDIA Accelerated Quantum Research Center in Boston unterstreicht NVIDIA den eigenen Führungsanspruch im Zukunftsmarkt Quanteninformatik. Das Unternehmen QuEra gehört zu den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
