Dieses US-FinTech will mit der Blockchain ganze Märkte umkrempeln - und startet nun an der Börse durch. Mit rasantem Wachstum, schwarzen Zahlen und einer Vision, die Anleger elektrisiert, sorgt der Börsengang für Aufsehen - und einen satten Kurssprung am ersten Handelstag von 44 Prozent. Entsteht hier das nächste große Ding?Der nächste große Tech-Börsengang ist da: Einen Tag nach Klarna (DER AKTIONÄR berichtete) hat Figure Technology Solutions (FIGR) einen spektakulären Einstand an der Wall Street ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär