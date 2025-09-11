Tesla präsentiert mit dem "Megablock" eine bahnbrechende Innovation im Bereich der Energiespeicher. Die Aktie steigt, trotz Rückgängen im Automobilgeschäft - ein Game-Changer für die Zukunft des Unternehmens?Mit dem "Megapack 3" und dem "Megablock" hat Tesla kürzlich eine bahnbrechende Erweiterung seines Energiespeicherportfolios vorgestellt. Diese neuen Produkte setzen auf innovative Batterietechnologie und könnten die gesamte Branche der Energiespeicher auf ein neues Level heben. Zunächst hatte das US-Wirtschaftsmagazin Barron's darüber berichtet. Teslas Antwort auf die Notwendigkeit, erneuerbare Energien wie Wind- und Solarstrom effizienter zu speichern, sind die Megapacks. Sie …Den vollständigen Artikel lesen ...
