Die Aktie von Warner Bros. Discovery legt am Donnerstag einen kräftigen Kurssprung hin. Über 20 Prozent geht es für den Medienriesen nach oben. Grund: Wells Fargo sieht die Streaming- und Studiosparte des Konzerns ab 2026 als heißes Übernahmeziel - allen voran für Netflix. Auch CEO David Zaslav sorgt für neue Euphorie.Warner Bros. Discovery (WBD) steht vor einer Abspaltung der Streaming- und Studiosparte. Die Analysten von Wells Fargo veranschlagen in ihrem Basisszenario ein Kursziel von 14 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär