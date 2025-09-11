Die Aktie von Micron Technology kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Am gestrigen Handelstag schnellten die Titel um 9,6 Prozent nach oben, in der Spitze stand bei dem AKTIONÄR-Tipp sogar ein Plus von fast zwölf Prozent zu Buche. Verantwortlich dafür: gleich mehrere positive Analystenkommentare.Die Analysten von Citigroup und Miller Tabak haben bei Micron auf erhebliches Potenzial bei den anstehenden Geschäftszahlen Ende September hingewiesen. Citi hat dabei das Kursziel von 150 auf 175 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
