Die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen hat die US-Börsen am Donnerstag erneut beflügelt. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 kletterten jeweils auf Rekordstände. Frische Konjunkturdaten verstärkten die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik. Gleich bei mehreren Einzelwerten gab es zudem erneut wilde Ausschläge.Während die Inflationszahlen im Rahmen der Erwartungen lagen, signalisierten schwächere Arbeitsmarktdaten eine abkühlende US-Wirtschaft. Anleger setzen nun verstärkt darauf, dass die
