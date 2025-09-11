Fortschrittliche Wassertechnologie hilft Mexiko-Stadt und Monterrey, Leckagen zu reduzieren und die Versorgung für Tausende von Einwohnern zu verbessern

Die Einwohner von Mexiko-Stadt und Monterrey werden bald eine zuverlässigere Wasserversorgung genießen können, da die beiden Städte bahnbrechende Infrastrukturverbesserungen einführen, um jährlich über 1,3 Milliarden Liter Wasser einzusparen. Damit wird der Druck durch die rasante Urbanisierung und die anhaltende Dürre gemildert, die die lokalen Wasserversorgungssysteme stark belastet haben.

Die beiden Städte arbeiten mit dem globalen Wassertechnologieunternehmen Xylem (NYSE: XYL) und Amazon (NASDAQ: AMZN) zusammen, um Xylem Vue einzusetzen, eine fortschrittliche Softwareplattform, die Daten und Analysen nutzt, um Lecks zu erkennen, Wasserverluste zu reduzieren und die Wasserversorgung der Einwohner zu verbessern. Die Projekte sollen in Mexiko-Stadt jährlich mehr als 800 Millionen Liter Wasser und in Monterrey jährlich 560 Millionen Liter Wasser einsparen.

"In einer Region mit Wasserknappheit, in der jeder Liter zählt, ist die Rückgewinnung von mehr als einer Milliarde Litern Wasser pro Jahr ein entscheidender Faktor", sagte Jaime Barba, General Manager von Xylem Vue. "In Zusammenarbeit mit Amazon und den lokalen Wasserversorgungsunternehmen nutzen wir Daten, um diesen Städten umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, mit denen sie die Wasserversorgung ihrer Gemeinden widerstandsfähiger und sicherer machen können."

In Mexiko-Stadt, wo 9 Millionen Menschen auf das städtische Wasserversorgungssystem angewiesen sind, können bis zu 40 des Wassers durch undichte Leitungen verloren gehen, bevor es überhaupt den Wasserhahn erreicht. Um dieses Problem zu lösen, regelt die neue Technologie den Druck in Echtzeit, reduziert Leckagen und passt sich dem Bedarf an, ohne die Rohre zu belasten. Außerdem werden Leckagen proaktiv lokalisiert, sodass sie schneller und einfacher behoben werden können.

Durch die Umsetzung dieser Lösungen in Zusammenarbeit mit Amazon und Xylem erzielen die Versorgungsunternehmen von Mexiko-Stadt und Monterrey eine höhere Rendite ihrer Infrastrukturinvestitionen und tragen dazu bei, eine erschwinglichere und zuverlässigere Wasserversorgung für ihre Gemeinden sicherzustellen. Ein aktueller Bericht von Xylem und Global Water Intelligence hat ergeben, dass intelligente Wassersysteme die Kosten für die Widerstandsfähigkeit von Städten gegenüber Dürren um bis zu 20 senken können.1

"Diese bahnbrechende Investition von Amazon und die fortschrittliche Technologie von Xylem sind die Antwort auf eine der dringendsten Herausforderungen unserer Stadt", sagte Ricardo Alberto Munguía Alfaro, stellvertretender Sekretär für den Betrieb und die Effizienz der hydraulischen Infrastruktur bei SEGIAGUA (Sekretariat für integriertes Wassermanagement in Mexiko-Stadt). "Diese Partnerschaft zeigt, wie öffentlich-private Zusammenarbeit und Innovation einen bedeutenden Einfluss auf die städtische Wasserwirtschaft haben können. Gemeinsam bauen wir eine nachhaltigere und wasserresistentere Zukunft für Mexiko-Stadt auf."

In Monterrey wird das Projekt auf zwei neue Stadtteile ausgeweitet, darunter einen, in dem einkommensschwache Einwohner leben, die besonders anfällig für Versorgungsunterbrechungen sind. Monterrey wird außerdem fortschrittliche Lecksuchtechniken einsetzen, um schneller auf Wasserverluste reagieren und diese beheben zu können.

"Dieses innovative Wasserschutzprojekt kommt zu einem für unsere Stadt entscheidenden Zeitpunkt", sagte Eduardo Ortegon Williamson, Deputy Director, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. "Der technologieorientierte Ansatz zur Reduzierung von Wasserverlusten zeigt, wie öffentlich-private Partnerschaften unmittelbare Auswirkungen für die Bewohner haben können, insbesondere in gefährdeten Gemeinden, die am stärksten von Wasserknappheit betroffen sind."

Die Partnerschaft mit Xylem ist Teil der umfassenderen Bemühungen von Amazon im Bereich Wassermanagement. Die neuen Wasserprojekte sind Teil von mehr als 30 Wasserauffüllungsprojekten, die Amazon weltweit angekündigt hat und die nach ihrer Fertigstellung voraussichtlich mehr als 14 Milliarden Liter Wasser pro Jahr zurückführen werden.

Durch ihre Zusammenarbeit zeigen die beiden Unternehmen, wie KI-Infrastrukturen verantwortungsbewusst ausgebaut werden können und gleichzeitig die Wasserversorgungssicherheit verbessert wird.

"Wir sind uns bewusst, dass die Bekämpfung der Wasserknappheit gemeinsame Maßnahmen auf globaler Ebene erfordert", sagte Rubén Mugártegui, Managing Director von AWS Mexico. "Unsere Investition zeigt unser Engagement, das über die Instandhaltung von Einrichtungen hinausgeht wir arbeiten Hand in Hand mit lokalen Behörden und Organisationen, um nachhaltige Lösungen für die Gemeinden zu entwickeln, denen wir dienen."

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein führendes globales Fortune-500-Unternehmen für Wasserlösungen, das Kunden und Gemeinden dabei unterstützt, eine Welt zu schaffen, in der die Wasserversorgung sicherer ist. Unsere 23.000 engagierten Mitarbeiter haben im Jahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 8,6 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und mit Innovation und Fachwissen die Wasser- und Ressourcenverwaltung optimiert. Besuchen Sie uns unter www.xylem.com und lassen Sie uns gemeinsam Lösungen für die Wasserwirtschaft entwickeln.

1 Rethinking Resilience

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250911981613/de/

Contacts:

Medien

Houston Spencer

+1 (914) 240-3046

Houston.Spencer@xylem.com