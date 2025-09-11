Anzeige
Freitag, 12.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
11.09.25 | 17:41
1.880,50 Euro
+2,34 % +43,00
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
11.09.2025 23:45 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.756 Punkte - Rheinmetall im Plus

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.756 Punkte - Rheinmetall im Plus

DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Handel sprechen Markteilnehmer am Donnerstag. Etwas Bewegung sehe man bei Rheinmetall. Der Kurs wird bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 0,4 Prozent taxiert. Rheinmetall verabschiedete sich bereits aus dem Xetra-Handel mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent und folgte damit den anderen europäischen Rüstungsunternehmen. Auch BAE Systems und Thales kletterten, einen Tag nach dem Abschuss mehrerer russischer Drohnen über Polen durch Kampfflugzeuge der Nato-Mitglieder. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.756    23.704    +0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 17:09 ET (21:09 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
