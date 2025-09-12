Führungskräfte des Unternehmens nehmen als Vertreter der US-Industrie an hochrangigem internationalen Treffen von Vertretern der Nuklearindustrie teil und präsentieren Mirions Einfluss und Führungsrolle in den Bereichen nukleare Sicherheit und Innovation

Mirion, ein globaler Anbieter von Lösungen für die Strahlungsdetektion, -messung, -analyse und -überwachung für die Endmärkte Kernenergie, Medizin, Verteidigung und Forschung, freut sich, seine Einladung zur Teilnahme an der 69. General Conference der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) bekannt zu geben. Diese jährliche Veranstaltung findet vom 15. bis 19. September in Wien, Österreich, statt und bringt wichtige Interessengruppen aus aller Welt zusammen, um Fragen zu erörtern, die für die nukleare Sicherheit, Sicherung und friedliche Nutzung der Kerntechnik von entscheidender Bedeutung sind.

Mirion wird auf der General Conference durch den Vorsitzenden und Chief Executive Officer Thomas Logan sowie den Chief Financial Officer Brian Schopfer vertreten sein. Ihre Anwesenheit unterstreicht die herausragende Rolle, die Mirion als Branchenführer in den Bereichen nukleare Messtechnik, Strahlenschutz und Sicherheitslösungen spielt, zusätzlich zu seinem Engagement für Innovation und die Weiterentwicklung globaler Energielösungen.

"Wir fühlen uns geehrt, an diesem wichtigen globalen Treffen teilnehmen zu dürfen", sagte Logan. "Die IAEO spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Dialogs und der Förderung des Fortschritts im Nuklearbereich, und Mirion ist bestrebt, sein Fachwissen in diese wichtigen Gespräche einzubringen."

Die IAEO General Conference ist die wichtigste politische Veranstaltung der Organisation, bei der ihre Mitgliedstaaten und wichtige Vertreter der Industrie zusammenkommen, um neue Trends zu diskutieren, Fragen der nuklearen Sicherheit zu erörtern und internationale Partnerschaften zu fördern. Personen oder Organisationen, die keine Vertreter von IAEO-Mitgliedstaaten sind, müssen einen Antrag stellen und eine Einladung erhalten, um sich für die General Conference anzumelden.

Während Mirion als US-Industriedelegierter bei der General Conference fungiert, ist das Unternehmen international tätig und unterhält wichtige Niederlassungen in 12 Ländern. Mirion nutzt sein umfangreiches globales Netzwerk in den USA, Europa und darüber hinaus und bringt vielfältige Perspektiven und spezialisiertes Fachwissen ein, die speziell darauf zugeschnitten sind, einen Beitrag zum weltweiten Dialog über Kernenergie zu leisten. Mirion freut sich darauf, mit Führungskräften und Experten aus aller Welt zusammenzuarbeiten, um Erkenntnisse auszutauschen und Möglichkeiten für eine weitere sichere und effektive Nutzung der Kerntechnik zu erkunden.

Weitere Informationen zur IAEO General Conference finden Sie unter iaea.org.

Über Mirion

Mirion ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Strahlenschutz, Wissenschaft und Medizin, das Innovationen vorantreibt, die lebenswichtigen Schutz bieten und gleichzeitig das transformative Potenzial ionisierender Strahlung in einer Vielzahl von Endmärkten nutzen. Die Mirion Nuclear Safety Group bietet bewährte Strahlenschutztechnologien, die präzise arbeiten für wichtige Arbeiten in Forschungs- und Entwicklungslabors, kritischen kerntechnischen Anlagen und an vorderster Front. Die Lösungen der Mirion Medical Group tragen zur Verbesserung der Versorgung und zur Gewährleistung der Sicherheit im Gesundheitswesen bei und unterstützen die Bereiche Nuklearmedizin, Qualitätssicherung in der Strahlentherapie, Arbeitsdosimetrie und diagnostische Bildgebung. Mirion hat seinen Hauptsitz in Atlanta (Georgia, USA), beschäftigt etwa 2.800 Mitarbeiter und ist in 12 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter mirion.com.

