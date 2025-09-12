Zürich - Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Freitag wenig bewegt. Nach den US-Daten konzentriere sich der Markt nun auf die anstehende Fed-Zinssitzung. Zudem habe die EZB wie erwartet die Füsse still gehalten und die Zinsen nicht verändert. «Es machte sich der allgemeine Eindruck breit, dass sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihre Kolleginnen und Kollegen im EZB-Rat mit dem aktuellen Leitzinsniveau gerade sehr wohlfühlen», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab