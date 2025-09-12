Die Voltfang GmbH, die Omexom Smart Technologies GmbH und die JET Tankstellen Deutschland GmbH nehmen in Hamburg eine 300 Kilowatt HPC-Schnellladesäule mit zwei Ladepunkten ohne Netzausbau in Betrieb. Das Projekt zeigt, wie klassische Tankstellen hin zu modernen Mobilitäts-Hubs ausgebaut werden können. Details zur Hamburger JET-SchnellladesäuleDie JET-Schnellladesäule in Hamburg ist mit einem 360 Kilowattstunden (kWh) großen Batteriespeicher von Voltfang verbunden. Über den vorhandenen 80-kW-Netzanschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver