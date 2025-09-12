Die deutschen Rüstungswerte um Rheinmetall, Hensoldt und Renk waren am Donnerstag bei den Anlegern stark gefragt. Alle drei Werte gehörten zu den Top-Performern des Tages im DAX beziehungsweise MDAX. Der jüngste Abschuss russischer Drohnen über Polen sowie die große Rüstungsmesse DSEI in London (DER AKTIONÄR berichtete: "Rheinmetall, Hensoldt und Renk: Starke News von der Rüstungsmesse DSEI") standen in dieser Woche im Fokus. Analysten zeigen sich weiter optimistisch.Die Privatbank Berenberg lobt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär