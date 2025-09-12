Kurz vor dem Wochenende zeigt sich der DAX etwas fester. Anders als die US-Börsen ist der deutsche Leitindex jedoch noch gut vier Prozent vom Allzeithoch entfernt. Interessant werden heute ein Treffen zwischen führenden Vertretern der Automobilindustrie und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie das US-Verbrauchervertrauen der Universität Michigan am Nachmittag. Unternehmensseitig stehen Airbus, Bayer, Douglas, Hannover Rück, Rational, Renk und Rheinmetall im Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär