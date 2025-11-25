Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Harvest Technology Group. (ISIN: AU0000082422)

Die internationalen Verteidigungshaushalte steigen, während moderne Streitkräfte immer stärker von digitaler Infrastruktur abhängig sind. Sichere Kommunikation, verschlüsselte Datenübertragung, Sensorintegration und autonome Systeme werden zur Grundlage militärischer Einsatzfähigkeit. Vor diesem Hintergrund gewinnt eine Mischung aus Tech-Spezialisten und etablierten Rüstungskonzernen an Bedeutung.

Drei Unternehmen stehen exemplarisch für diese Entwicklung: Harvest Technology, Northrop Grumman und Rheinmetall.

Harvest Technology: Latenzarme Kommunikation für kritische Einsätze

Die Harvest Technology Group entwickelt Übertragungs- und Kompressionsverfahren, die selbst unter extrem niedriger Bandbreite eine sichere und stabile Übermittlung von Video-, Audio- und Sensordaten ermöglichen. Die Lösungen sind auf Einsatzumgebungen ausgelegt, in denen konventionelle Kommunikationssysteme versagen - beispielsweise Offshore, in militärischen Operationen oder in autonomen Systemen. Harvest Technology WKN A3EEK1, ISIN AU0000082422) und baut sein Technologieportfolio modular aus. Das Unternehmen setzt zunehmend auf Cloud-Integration, automatisierte Datenpipelines und Systeme für unbemannte Plattformen. Durch wiederkehrende Aufträge und die Ausrichtung auf Dual-Use-Anwendungen entsteht ein Fokus auf Wachstumsfeldern, die im Defence-Tech-Segment an Bedeutung gewinnen.

Northrop Grumman: Globale Systemintegration und industrielle Tiefe

Northrop Grumman gehört zu den weltweit wichtigsten Verteidigungsunternehmen und ist stark in den Bereichen Satellitensysteme, Sensorik, strategische Aufklärung und autonome Plattformen positioniert. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Umsetzung großer Regierungsprogramme und hat sich als zentraler Partner der US-Verteidigungsbehörden etabliert. Northrop Grumman (WKN 866197, ISIN US6668071029) steht für Industriekapazität, langfristige Verträge und umfangreiche Forschungs- und Produktionsinfrastruktur. Während kleinere Technologieanbieter schneller innovieren, bietet Northrop Stabilität, Skalierbarkeit und die Fähigkeit, komplexe Systemarchitekturen vollständig abzudecken - ein entscheidender Faktor in globalen Sicherheitsstrukturen.

Rheinmetall: Europäische Fertigung und digitale Modernisierung

Die Rheinmetall AG verbindet klassische Rüstungsproduktion mit moderner Elektronik-, Sensor- und Fahrzeugtechnologie. Das Unternehmen ist in Europa eng in Beschaffungsprozesse eingebunden und profitiert von deutlich steigenden Verteidigungsbudgets innerhalb der EU. Rheinmetall (WKN 703000, ISIN DE0007030009) ist besonders stark in gepanzerter Fahrzeugtechnik, Munition und elektronischen Komponenten positioniert. Gleichzeitig erweitert der Konzern seine Systemkompetenz durch Digitalisierungsinitiativen, Simulationstechnologien und vernetzte Gefechtsfeldarchitekturen.

Technologie, Standortpolitik und Produktionsstärke bestimmen den Markt

Der weltweite Sicherheitsbedarf steigt, und damit auch der Anspruch an digitale und industrielle Infrastruktur. Zusammen zeigen die drei Unternehmen, wie vielfältig die Mechanismen sind, die den Defence-Tech-Sektor prägen - und wie breit die Wertschöpfungskette zwischen Software, Systemintegration und industrieller Produktion inzwischen geworden ist.

Quellen:

https://stockhead.com.au/tech/defence-dollars-are-surging-and-asx-companies-like-harvest-tech-are-plugged-in



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Harvest Technology, Northrop Grumman und Rheinmetall: Drei Defence-Tech-Unternehmen im Marktvergleich appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US2358511028,US6668071029,DE0007030009,AU0000082422