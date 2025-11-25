Nach starken Rückschlägen stellt sich die Frage: Stehen Rheinmetall, Renk und Hensoldt jetzt wieder vor einer Trendwende nach oben? Hoffnungen auf Frieden in der Ukraine, Gewinnmitnahmen und nervöse Märkte haben die einstigen Highflyer der "Zeitenwende" spürbar korrigieren lassen. Gleichzeitig bleiben die Auftragsbücher der Rüstungsbranche prall gefüllt und die Verteidigungsbudgets hoch. Ist jetzt der Moment für die Käufer gekommen, zurückzukehren? ...

