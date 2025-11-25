Im Kielwasser von Bayer zeigt sich Bristol-Myers Squibb erholt: Nachdem der DAX-Konzern gestern positive Spätphasen-Daten zu seinem Arzneimittelkandidaten Asundexian vorgelegt hatte, könnte auch das Präparat Milvexian aus dem Hause der Amerikaner positiv überraschen. Das Mittel wird gemeinsam mit Johnson & Johnson entwickelt und durchläuft derzeit ebenfalls eine Phase-3-Studie zur Vorbeugung von Schlaganfällen sowie zum Einsatz bei Vorhofflimmern. Morgan Stanley sprach von "erneuertem Optimismus" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
