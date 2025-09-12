© Foto: UnsplashDie Erste Group hat AMD von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft. Grund sind schwache Margen - trotz KI-Boom und Umsatzrekorden. Anleger reagierten mit Verkäufen.Die Bankengruppe Erste Group hat die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft. Analyst Stephen Lingnau begründete dies mit schwachen Profitabilitätskennzahlen: "Die operative Marge lag in den letzten Quartalen unter dem Branchendurchschnitt. Die EBIT-Marge war im letzten Quartal sogar leicht negativ. Angesichts der Tatsache, dass sich die operative Marge noch nicht verbessert hat und die Eigenkapitalrendite der Gruppe unter dem Durchschnitt liegt, bewerten wir das aktuelle KGV als hoch." …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE