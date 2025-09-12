Super Micro Computer gab am späten Donnerstagabend bekannt, dass das Unternehmen mit der Auslieferung seiner Nvidia Blackwell Ultra-Lösungen in großen Stückzahlen an Kunden weltweit begonnen hat. Die Aktie von Super Micro Computer konnte nachbörslich mehr als vier Prozent zulegen.Zu den Produkten gehören unter anderem Plug-and-Play (PnP)-fertige NVIDIA HGX B300-Systeme sowie GB300 NVL72-Racks. Diese Lösungen sind speziell entwickelt und vorab auf System-, Rack- und Rechenzentrumsebene validiert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
