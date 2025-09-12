© Foto: Dall-ENvidia und OpenAI planen, während Trumps UK-Besuch milliardenschwere Investitionen in britische Rechenzentren zu tätigen.OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, und der US-Chiphersteller Nvidia planen, bei ihrem bevorstehenden Besuch im Vereinigten Königreich milliardenschwere Investitionen in britische Rechenzentren zu tätigen. Wie Bloomberg News am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, soll die Ankündigung zeitgleich mit dem Besuch des US-Präsidenten Donald Trump erfolgen. US-Techgiganten bündeln Kräfte für UK-Infrastruktur Demnach werden OpenAI-CEO Sam Altman und Nvidias Vorstandsvorsitzender Jensen Huang gemeinsam mit dem in London ansässigen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE