Unser gut besetzter Roundtable mit Intershop markierte den ersten öffentlichen Auftritt des neuen CEO Markus Dränert. Das Management bekräftigte die AI-first-Strategie, mit bereits live geschalteten Copilots und Agents sowie weiteren geplanten Releases in diesem Jahr, und betonte dabei die tiefe Plattformintegration sowie den Partner-First-Ansatz. Kurzfristige Gegenwinde bestehen fort, insbesondere schwache Neukundenkonvertierung und Belastungen im Bereich Professional Services , doch Gegenmaßnahmen umfassen eine geschärfte Go-to-Market-Umsetzung, persönliche Touchpoints und konsequente Kostensenkungen. Die Restrukturierungsmaßnahmen sollen bis Ende Oktober weitgehend abgeschlossen sein, mit ab Q4 sichtbaren Einsparungen. Die laufende Kapitalerhöhung über EUR 4,4 Mio. wird diese Initiativen unterstützen, steht den Aktionären zur Zeichnung offen und ist vollständig durch Ankerinvestoren abgesichert. Wir belassen Rating und Kursziel unverändert (EUR 2,00, KAUFEN). Eine Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie hier: https://research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/intershop-communications-ag





© 2025 AlsterResearch