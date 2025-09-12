Ob im globalen Süden oder in Schwellenländern: Solarstrom bringt Licht, Sicherheit und Perspektiven - sogar dort, wo bisher nie Strom war. Während in Deutschland über eine Drosselung des Solar-Ausbaus diskutiert wird, zeigen Länder wie Malawi, Pakistan oder Vietnam, wie Solarenergie Leben verändert - oft ganz ohne Subventionen. Malawi, Südafrika, Pakistan, Vietnam - eine inzwischen sehr günstige Solarstromerzeugung lässt die Solarenergie in vielen Ländern rasant wachsen. Kommt nun auch in der Ukraine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver