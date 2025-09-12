DIe Opendoor-Aktie läuft erneut heiß: Um rund 80 Prozent sind die Papiere am Donnerstag nachbörslich explodiert (DER AKTIONÄR berichtete). Auslöser: Ein Wechsel in der Führungsspitze während die Turnaround-Story an Fahrt gewinnt. Doch nicht nur bei Opendoor sind die Zocker derzeit am Werk. Es gibt große Veränderungen an der Spitze von Opendoor: Mitgründer Keith Rabois übernimmt erneut den Vorsitz des Verwaltungsrats, während Eric Wu ebenfalls in das Board zurückkehrt. Gleichzeitig wird Kaz Nejatian, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
