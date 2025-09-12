Die jüngste Kursentwicklung der Opendoor-Aktie lässt sich kaum noch mit Superlativen beschreiben. Am Donnerstag explodierte der Kurs der Immobilienplattform um +80%. In den letzten drei Monaten ist der Aktienkurs um den unglaublichen Faktor 18 in die Höhe geschossen. Was treibt Anleger in Scharen in die Opendoor-Aktie und sollte man ihnen folgen? Das Management wird neu aufgestellt Auslöser der gestrigen Kursexplosion der Opendoor-Aktie war die Benennung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de