Via Transportation, Inc. ("Via"), ein führender Anbieter von Technologien für öffentliche Verkehrsnetze, gab heute den Emissionspreis für seinen Börsengang bekannt: 10.714.285 Stammaktien der Klasse A werden zu einem Ausgabepreis von 46,00 US-Dollar je Aktie angeboten. Via offeriert 7.142.857 und die verkaufenden Aktionäre 3.571.428 Klasse-A-Stammaktien.

Zudem hat Via den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 1.607.142 zusätzlichen Stammaktien der Klasse A zum Emissionspreis abzüglich Konsortialabschlägen und Provisionen eingeräumt.

Die Klasse-A-Stammaktien werden voraussichtlich ab 12. September 2025 an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "VIA" gehandelt. Voraussichtlicher Abschluss des Emissionsangebots ist der 15. September 2025, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Goldman Sachs Co. LLC, Morgan Stanley, Allen Company LLC und Wells Fargo Securities fungieren als federführende Konsortialführer für das Angebot. Deutsche Bank Securities und Guggenheim Securities treten als Konsortialführer auf. Citizens Capital Markets, Needham Company, Oppenheimer Co., Raymond James, William Blair und Wolfe Nomura Alliance agieren als zusätzliche Konsortialführer.

Eine Registrierungserklärung auf Form S-1 für diese Wertpapiere wurde am 11. September 2025 von der Securities and Exchange Commission (die "SEC") für rechtskräftig erklärt. Das Angebot wird ausschließlich mittels eines Prospekts unterbreitet. Kopien des endgültigen Prospekts zum Angebot sind sobald sie vorliegen auf der Website der SEC unter EDGAR unter www.sec.gov erhältlich. Alternativ können Kopien des endgültigen Prospekts angefordert werden bei: Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316 oder E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch werden diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit vertrieben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Via

Via ist das technologische Rückgrat eines modernen Verkehrsnetzes. Wir verwandeln öffentliche Verkehrssysteme in dynamische Netzwerke, die auf Daten und Nachfrage basieren. Städte und Verkehrsbetriebe rund um den Globus setzen auf die software- und technologiebasierten Dienstleistungen von Via, um fragmentierte Altsysteme zu ersetzen und Betriebsabläufe zu konsolidieren. Auf diese Weise senkt Via die Betriebskosten, verbessert das Fahrgasterlebnis und zieht mehr Fahrgäste an. Heute wird die Via-Plattform von Hunderten von Städten in mehr als dreißig Ländern genutzt, um öffentliche Verkehrssysteme aufzubauen, die Menschen mit Arbeitsplätzen, Gesundheitsversorgung und Bildung verbinden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medienkontakt: Press@ridewithvia.com

Investorenkontakt: IR@ridewithvia.com