Das bislang weltweit einzigartige Projekt startet in Partnerschaft mit Recharge in Schweden. Es umfasst 66 Standorte und über 500 Schnellladepunkte, die künftig Flexibilitätsdienstleistungen für das Stromnetz übernehmen. Flexecharge hat in dieser Woche den Startschuss für das nach eigenen Angaben "weltweit erste virtuelle Kraftwerk auf Basis öffentlicher Schnellladestationen" bekanntgegeben. Das dänische Technologie-Unternehmen arbeitet dafür mit Recharge zusammen, das ein großes Schnellladenetz in Skandinavien betreibt. Die erste Phase des Projekts umfasst dabei die Implementierung von 66 Standorten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland