Wiesbaden/Berlin - Erstmals in diesem Jahr hat die Teuerungsrate in Deutschland wieder leicht angezogen. Steigende Preise für Lebensmittel haben die Teuerung im August auf 2,2 Prozent und damit wieder über die Zwei-Prozent-Marke getrieben. Womöglich setzt sich die Inflation dort vorerst fest, erwarten Volkswirte. Von Juli auf August 2025 zogen die Preise um 0,1 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte und damit vorläufige Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab