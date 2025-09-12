FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.09.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS THG PRICE TARGET TO 30 (33) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 380 (370) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 170 (180) PENCE - BERENBERG CUTS WH SMITH TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 700 (1600) PENCE - BERENBERG RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 190 (155) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 83 (71) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SSP GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 190 (180) PENCE - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 8300 (7800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 840 (800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FRONTIER DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 390 (310) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 433 (417) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6190 (5740) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 628 (634) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 850 (770) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 325 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2100 (2175) PENCE - 'BUY'
