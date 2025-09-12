Ministerpräsident Daniel Günther hat die erste öffentliche Wasserstofftankstelle in der Landeshauptstadt eröffnet. Nach fünf Jahren Planungs- und Konstruktionszeit feierten Projektbeteiligte von HY.Kiel und Gäste aus Politik und Wirtschaft die Inbetriebnahme des regionalen, nachhaltigen Wasserstoffökosystems. "Mit der heute eröffneten Tankstelle machen wir einen weiteren wichtigen Schritt für die Energiewende. Grüner Wasserstoff wird hier in Kiel direkt vor Ort produziert und genutzt. Das ist ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver