Mit einem Kurssprung von rund sechs Prozent ist die Tesla-Aktie am Donnerstag zum Leben erwacht und hat gleichzeitig ein starkes Kaufsignal generiert. AKTIONÄR-Leser profitierten kräftig. Operativ hellt sich das Bild auch wieder auf - beim Robotaxi könnte Tesla demnächst weitere Genehmigungen erhalten. Wichtig, da die hohe Bewertung vor allem auf dieser Fantasie basiert.Tesla hat vom Verkehrsministerium in Nevada die Genehmigung erhalten, seine Robotaxis auf öffentlichen Straßen zu testen. Die entsprechende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
