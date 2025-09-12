Die Umsätze in den drei Monaten bis Ende November sollen laut ADOBE bei 6,08 bis 6,13 Mrd. $ liegen, während Analysten mit Erlösen am unteren Ende der Spanne gerechnet hatten. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet ADOBE bei 5,35 bis 5,40 $. Auch hier hatten die Analysten mit im Schnitt 5,33 $ weniger erwartet. Die Prognose signalisiert, dass sich die Investitionen des Softwarekonzerns in KI-Funktionen auszahlen. Schwarz auf weiß gibt es bis dato: Im dritten Geschäftsquartal stiegen die Erlöse um 11 % auf 5,99 Mrd. $ und damit auf einen Rekordwert. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 1,8 Mrd. $ von 1,7 Mrd. $. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 5,31 Dollar.



