Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Aareal Bank emittiert einen neuen Hypothekenpfandbrief (ISIN DE000AAR0470/ WKN AAR047) im Umfang von 500 Mill. Euro, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 2,625%, die Ausschüttung erfolge jährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 03.02.2026 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 03.02.2031 vorgesehen. Handelbar sei der Pfandbrief ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Das Rating von Moody's laute Aaa. (Bonds weekly Ausgabe vom 11.09.2025) (12.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de