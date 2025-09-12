Microsoft | Adobe | Hannover Rück - Zwei Neuzugänge im Depot
|433,10
|433,35
|12:25
|433,10
|433,40
|12:25
|Aktuelle Nachrichten
|12:18
|Adobe stock price target lowered to $450 by Evercore ISI on growth concerns
|12:14
|Adobe: Starke Zahlen und trotzdem Kursflaute - wie lange ignoriert der Markt die Rekorde?
|Adobe liefert erneut starke Zahlen und übertrifft mit Umsatz, Gewinn und KI-Wachstum die Erwartungen der Analysten deutlich. Dennoch bleibt die Aktie trotz operativer Rekorde unter Druck und hinkt dem...
|11:54
|JPMORGAN stuft ADOBE SYSTEMS INC auf 'Overweight'
|==== Nur ProFeed ==== NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adobe nach Quartalszahlen von 540 auf 520 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen....
|11:54
|Stock Market Today: Dow, S&P 500 Futures Slip-Adobe, Warner Bros, Super Micro In Focus
|11:54
|12:04
|Aktien Frankfurt: Dax steuert auf etwas eingetrübten Wochenschluss zu
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach moderaten Anfangsgewinnen geschwächelt. Damit bleibt der Dax nach einem starken Lauf bis Anfang Juli in einer Konsolidierung. Inflationsdaten...
|11:54
|11:26
|Hannover Rück an der DAX-Spitze, auch Munich Re zieht an - das ist der Grund
|Die Aktien der Rückversicherer führen zum Wochenschluss die Gewinnerliste im DAX an. Hannover Rück gewinnt mehr als drei Prozent, Munich Re kann gut ein Prozent zulegen. Unterstützung erhalten die Papiere...
|10:54
|UBS upgrades Hannover Re to "buy" on strong resilience amid softening reinsurance
|10:21
|Dax gibt Anfangsgewinne ab - Hannover Rück nach Empfehlung gefragt
|12:13
|Nach Zugeständnissen: EU stellt Microsoft-Verfahren ein
|12:10
|Microsoft and OpenAI announce the 'next phase' of their partnership
|11:55
|Windows 11: Microsoft veröffentlicht Insider-Builds und 25H2-ISO-Dateien
|11:54
|11:50
|Microsoft und OpenAI scheinen sich wieder etwas zusammenzuraufen und es wird eine Lösung im Streit um die künftige Struktur des ChatGPT-Entwicklers in Aussicht gestellt
|Dank des phänomenalen Aufstiegs von ChatGPT konnte der Software-Konzern OpenAI eine beispiellose Erfolgsgeschichte schreiben, davon aber bislang nicht ganz so sehr profitieren, wie man es sich vielleicht...
|ADOBE INC
|310,85
|+4,02 %
|HANNOVER RUECK SE
|246,40
|+2,16 %
|MICROSOFT CORPORATION
|433,10
|+1,45 %