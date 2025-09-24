JPMorgan hat in einer neuen Branchenstudie die großen europäischen Rückversicherer unter die Lupe genommen. Dabei kommt die Bank zu klaren Unterschieden zwischen den Branchengrößen Hannover Rück, Munich Re und Swiss Re. Generell überwiegt dabei der Optimismus. Bei einer Aktie sieht die US-Großbank die Chance auf kurzfristig steigende Kurse.Kamran Hossain von JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Zudem tragen die Aktien weiterhin das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär