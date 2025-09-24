Der deutsche Leitindex ist auch am Dienstag weiterhin auf der Stelle getreten und am Versuch die 21-Tage-Linie zu überschreiten gescheitert. Neue Impulse, die den DAX aus seiner angestammten Handelsschwelle befreien könnten, kommen heute möglicherweise durch den Ifo-Geschäftsklimaindex, der Aufschluss über die Stimmung in der deutschen Wirtschaft gibt. Unternehmensseitig lohnt ein Blick auf Aixtron, Bechtle, Lanxess, Porsche AG, Munich Re und Rheinmetall.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär