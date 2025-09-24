Anzeige
Mittwoch, 24.09.2025
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker-Symbol: P911
Xetra
24.09.25 | 09:17
41,250 Euro
-0,48 % -0,200
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
GEX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
PORSCHE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PORSCHE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
41,03041,07009:32
41,06041,08009:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE15,425+1,98 %
BECHTLE AG39,580+2,06 %
LANXESS AG22,960-4,73 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG516,60-0,23 %
PORSCHE AG41,250-0,48 %
RHEINMETALL AG1.939,50+1,44 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.